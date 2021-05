Une avant-première spatiale pour le film "Kaamelott", les fans en rêvent

Le 23 avril l’astronaute Thomas Pesquet a décollé en direction de la station spatiale internationale avec dans ses bagages l’intégrale de " Kaamelott". Depuis, les fans de l’univers ont lancé une pétition pour faire de lui le 1er spectateur du film à paraître en juillet.

Depuis quelques jours une idée un peu folle enflamme la communauté des fans de "Kaamelott", diffuser en avant-première dans l’espace le nouveau film du Lyonnais Alexandre Astier. Selon nos confrères du journal Le Point, pour se divertir pendant ses six mois sur la Station spatiale internationale l’astronaute français Thomas Pesquest a emporté dans ses bagages tous les épisodes de la série. Il n’en a pas fallu plus aux inconditionnels de "Kaamelott" pour tirer des plans sur la comète et tenter d’offrir la possibilité à l’astronaute de visionner en exclusivité dans l’espace le long métrage, dont la sortie est programmée au mois de juillet.

La pétition lancée sur la plateforme Mes Opinions a déjà réuni 9180 signatures, avant, peut-être, d’arriver aux oreilles d’Alexandre Astier.