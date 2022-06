Ce n’est pas un mais deux éléphanteaux que le parc animalier Touroparc a accueilli dans le cadre d’un projet de sauvegarde de l'espèce.

Cela fait plusieurs mois que le transfert de Ravi et Thambi, deux petits éléphanteaux issus du zoo belge Pairi Daiza, s’organisait. Pour que ceux-ci se sentent le plus à l’aise possible dans leur nouveau refuge beaujolais, l’équipe de Touroparc a déjà eu l’occasion de les rencontrer plusieurs fois. En échangeant avec les soigneurs de Pairi Daiza, les soigneurs ont pu intégrer le mode de vie des éléphanteaux ainsi que leurs habitudes comportementales et alimentaires.

Ce transfert, réalisé dans le cadre du "Plan d’Élevage Européen", a pour objectif premier de former les jeunes pachydermes au rôle de futurs mâles reproducteurs afin de lutter contre la disparition de l'espèce. C’est Maung-Htoo, le mâle adulte de Touroparc, qui tiendra le rôle de grand frère en leur transmettant les codes essentiels.

Le parc va donc participer à élever, éduquer et transmettre certains savoirs aux éléphanteaux qui, plus âgés, seront de nouveaux transférés dans d’autres parc.

A la merci d’un virus

Depuis une cinquantaine d’année, un virus mortel, dénommé « herpès virus de l’éléphant », décime cette population de manière conséquente. Cette infection s’avère d’autant plus grave chez les éléphanteaux, ceux-ci se voyant emporter en 24 à 48 heures lorsqu’ils ont entre 1 et 10 ans. Ce sont 20% des nouveau-nés éléphants d’Asie qui sont décédés des suites de ce virus ces dix dernières années.

L’arrivée de ces deux jeunes pachyderme, de 5 et 6 ans, est donc un véritable challenge. "Pour toute la famille Touroparc, il s’agit là d’une mission d’intérêt général." explique Thomas Gervais, le Directeur Général du parc zoologique.

Faisant de la lutte contre ce virus une priorité, le parc beaujolais a été nommé par les coordinateurs en charge de la sauvegarde des éléphants d’Asie sur toute l’Europe "First Bachelor Group". Depuis 2022, celui-ci a donc été missionné pour être acteur dans l’élevage des éléphanteaux.