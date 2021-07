Une après-midi dédiée au service civique à Lyon mercredi 7 juillet

Le 7 juillet de 14 heures à 20 heures, les jeunes Lyonnais et Lyonnaises pourront participer à une journée dédiée au service civique et à leur orientation professionnelle.

La Maison de l'apprendre et Info-Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes organisent une journée "service civique dating" le 7 juillet 2021 de 14h à 20h à la Halle des Girondins à Lyon 7ème. La journée a un double objectif : conseiller et orienter les jeunes vers la mission qui leur correspond, et permettre aux structures qui recherchent un service civique de présenter leurs activités et entrer en contact avec les jeunes.

Trois ateliers seront également proposés aux jeunes lors de cette après-midi.