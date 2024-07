Un week-end noir sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon Bison futé

Les routes seront très chargées ce week-end dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les départs en vacances ne seront pas une partie de plaisir ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé hisse le drapeau rouge dans l'ensemble de la France dans le sens des départs pour le vendredi 26 juillet, et orange dans le sens des retours.

Samedi 27 juillet, le drapeau noir est de sortie sur l'intégralité de l'hexagone dans le sens des départs. Il est rouge dans le sens des retours. Enfin, dimanche 28 juillet, si Bison futé voit vert en France dans le sens des départs, le drapeau rouge reste hissé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, la France est orange, sauf en région parisienne où le drapeau rouge est sorti.

Il est ainsi conseillé pour ces trois journées dans le sens des départs d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 13h à 20h, et entre Orange et Marseille de 16h à 20h.

Les prévision détaillées sont à retrouver sur le site de Bison futé.