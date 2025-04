C'est une magnifique journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi 29 avril 2025.

Il fera chaud et très beau ce mardi 29 avril à Lyon et dans toute la région. Un beau temps estival toute la journée avec simplement quelques petits cumulus et un grand soleil.

Côté températures il fait 12 degrés ce mardi matin et le mercure grimpera jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.