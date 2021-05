La Ville de Lyon avait annoncé le retour le 5 juin 2021 de l'opération "La voie est libre", qui vise à piétonniser certaines rues de Lyon. La mairie a annoncé quelles rues allaient être rendues piétonnes.

L'opération de piétonisation "la voie est libre" est reconduite une deuxième fois par la ville de Lyon et la Métropole. Voitures et véhicules motorisés ne seront pas autorisés à circuler dans différentes rues de Lyon le samedi 5 juin. La Ville a révélé leur emplacement, et moins de rues sont concernées, par rapport à la première édition.

Avec cette journée, les deux collectivités annoncent vouloir "mesurer les bienfaits de cette tranquillisation de l'espace public" et "donner l'opportunité aux associations, citoyens et acteurs de la Cité de mettre en place des actions pour animer le territoire apaisé".

Un premier week-end de cette opération avait déjà eu lieu le 26 et 27 septembre 2020. Les premier et deuxième arrondissements avaient été presque entièrement rendus piétons contrairement à cette seconde édition allégée.

Voici la liste des rues piétonnisées par arrondissement, où la circulation et le stationnement entre 8 et 19 heures y seront interdits :

1er arrondissement

Rue Chavanne

Rue Coysevox

Rue de l’Arbre sec*

Rue de la Platière

Rue des Capucins

Rue Donnée

Rue du Garet*

Rue du Plâtre

Rue Lanterne

Rue Major-Martin

Rue Paul-Chenavard

Rue Pizay*

Rue Pleney

Rue Puits-Gaillot

Rue René-Leynaud

Rue Romarin

Rue Saint-Polycarpe

Rue Sainte-Catherine

3e arrondissement

Rue Etienne-Richerand

Rue Moissonnier

Rue Paul-Bert

4e arrondissement

Gde rue de la Croix-Rousse

Rue Janin

Rue Calas

Rue du Mail

Rue d’Ivry

Rue Dumenge

Rue d’Austerlitz

5e arrondissement

Quai de Pierre-Scize

6e arrondissement

Place Edgar-Quinet

Rue Bugeaud

Rue Molière

Rue Pierre-Corneille

7e arrondissement

Rue Bonald

Rue Pasteur

Rue Jaboulay

Rue Sébastien-Gryphe

8e arrondissement

Place Ambroise-Courtois

9e arrondissement

Grande rue de Vaise

Rue du Mont d’Or

Rue du Bourbonnais