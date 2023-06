Priorité n°1 de la Région, l'accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs est vertement vilipendée par des associations de paysans.

"Dès mon arrivée à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, j’ai souhaité faire de l’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs une priorité rappelait il y a encore peu Laurent Wauquiez.

Suite à une réunion avec le vice-président à l'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Ardear locale est vent debout. En cause "le gros coup de frein à l'installation agricole".

L'Ardear (association régionale pour le développement de l'emploi agricole et rural) d'Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les personnes qui s'installent en agriculture paysanne.

Ce pratique d'agriculture propose une "approche globale de la ferme basée sur le respect de l’environnement et de l’humain, une autonomie technique et décisionnelle, et sur son insertion économique et sociale sur le territoire."

"26 500 agricultrices et agriculteurs auvergnats et rhônalpins vont atteindre l’age de la retraite dans les dix ans à venir."

L'association régionale pour le développement de l'emploi agricole et rural Auvergne-Rhône-Alpes

L'association, suivie dans sa démarche par la Confédération paysanne régionale, regrette que la Région ait fait "le choix politique de (la) priver complètement de moyens financiers". Une aide européenne qui permettait, selon elle, l’accompagnement chaque année de 800 porteurs de projet agricole.

"Pire, poursuit l'association, la Région a décidé, dans toute cette manne financière venant de la PAC (politique agricole commune, NdlR), de n’allouer aucun moyen à l’ "émergence", qui permettait jusqu’alors à un public non issu du milieu agricole (NIMA) de bénéficier d’un suivi tout au long de son parcours à l’installation. Pourtant, ces NIMA représentent aujourd’hui les trois-quarts des personnes reçues dans les points accueil installation !"

L'association explique préparer "la riposte pour la rentrée".