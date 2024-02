Un rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza ce samedi à Lyon 

Le syndicat Force Ouvrière de l’enseignement du Rhône appelle à un rassemblement ce samedi sur la place des Terreaux pour un cessez-le-feu à Gaza.

"Plus de 30 000 morts dont 12 000 enfants, les élèves de nos collègues enseignants palestiniens." C'est par ces mots que le syndicat FO de l’enseignement du Rhône (FNEC FP-FO) appelle au rassemblement ce samedi dès 15 heures sur la place des Terreaux à Lyon et exige un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, le syndicat appelle à "la fin des massacres et des déplacements de population à Gaza", "alors que la cour internationale du justice alerte sur le risque de génocide en cours." Toujours dans son communiqué, FNEC-FP-FO "réaffirme son soutien aux travailleurs ukrainiens et russes, à leurs syndicats, qui se battent pour la paix et le respect des droits et des libertés" et dénonce "le gouvernement Macron, plus enclin à satisfaire les industriels de l’armement qu’à préserver les services publics."