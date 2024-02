Le "roi des présidents sportifs", Jean-Michel Aulas, décoré par Macron

L’ancien président de l’Olympique lyonnais et de l’entreprise Cegid, Jean-Michel Aulas, a reçu lundi soir des mains d’Emmanuel Macron les insignes de commandeur de l’Ordre national du Mérite.

Reçu à l’Élysée lundi 19 février par le président de la République, l’ancien président de l’Olympique lyonnais et de l’entreprise Cegid, Jean-Michel Aulas, à eu le droit aux éloges d’Emmanuel Macron au moment d’être décoré de sa main. Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur depuis 2012 et chevalier puis officier dans l'Ordre national du mérite (2006, 2017), l’homme d’affaires lyonnais a reçu lundi les insignes de commandeur de l’Ordre national du Mérite. Autrement dit l’une des plus hautes distinctions possible en France, qui vient récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur contribution au développement de l'éducation physique, des sports et de toutes les activités s'y rattachant.

"Vous avez gravé votre nom en rouge et bleu dans l’histoire des affaires, du sport et dans les cœurs des peuples lyonnais et français" Emmanuel Macron, président de la République

Dans un discours de cinq pages, le chef de l’État s’est attaché à retracer le parcours professionnel et les succès de celui qui a placé l’Olympique lyonnais sur la carte du foot français après avoir repris le club en seconde division en 15 juin 1987. Évoquant les sept titres consécutifs gagnés par les joueurs de l’OL dans les années 2000, la création d’un centre de formation réputé au niveau européen ou encore les grandes soirées de football face à Saint-Étienne et Marseille, Emmanuel Macron a salué le travail d’un "président-protecteur" et engagé pour son club.

76 titres, dont plus de la moitié chez les femmes

"Cher Jean-Michel, il est des présidents de club qui offrent des victoires à leur équipe. Vous êtes de ceux qui offrez un club, des trophées et une équipe à leur ville, des vibrations et des champions à un pays tout entier, et qui revendiquent le droit et l’envie de gagner tous les trophées qui existent. Lyon vous doit beaucoup, l’OL vous doit infiniment, le foot et le sport français vous doivent aussi énormément", a déclaré le chef de l’État.

Sous la houlette de Jean-Michel Aulas, qui occupe désormais la vice-présidence de la Fédération française de football, l’OL a tout simplement remporté 76 titres, dont plus de la moitié ont été soulevés par la section féminine du club. "On le voit bien, le football féminin n’est pas simplement une anecdote, mais c’est le cœur du projet sportif que vous avez réussi", a d’ailleurs relevé Emmanuel Macron, avant de tout simplement qualifier Jean-Michel Aulas de "roi des présidents sportifs".