Un radar à côté de Lyon dans le top 10 des plus actifs en France

Le ministère de l'Intérieur vient de publier le palmarès des radars qui ont le plus flashé en 2017. Un radar de la métropole de Lyon est dans le top 10.

Avec 76 220 flashs en 2017, le radar de Pierre-Bénite sur l'A7, dans le sens Marseille-Lyon, se classe à la dixième position des radars les plus actifs en 2017. Le ministère de l'Intérieur a rendu publiques ses statiques ce jeudi. À la première place du podium, on retrouve un autre "champion" régional avec le radar d'Etrembières en Haute-Savoie sur l'A40, dans le sens Chamonix-Macon : il a flashé 125 074 fois en 2017. Autre régional de l'étape, à la 9e place, toujours en Haute-Savoie sur l'A40, on retrouve le radar de Clarafond-Arcine dans le sens Genève-Lyon. Il a flashé 81 699 en 2017.

Enfin, le radar le moins actif de France se situe lui aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en Ardèche. Placé sur la route départementale 534 entre Lamastre et Tournon-sur-Rhône, il n'a flashé qu'une seule fois.