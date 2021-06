Un projet de radar routier contrôlant le bruit à Bron

La ville de Bron pourrait accueillir à la rentrée un radar routier permettant de contrôler le niveau des nuisances sonores des véhicules. Ce dispositif doit être déployé dans le cadre d’une expérimentation nationale.

Les nuisances sonores émises par certains véhicules pourraient bientôt être passibles d’amendes sur la commune de Bron. La municipalité nous a confirmé qu’une délibération se tiendrait au mois de septembre, lors du conseil municipal, afin d’entériner la mise en place d’un radar sonore routier.

Une expérimentation nationale

Déployés dans le cadre d’une expérimentation nationale, ces appareils doivent permettre de verbaliser les usagers de la route dont le véhicule (voitures, deux roues, camions, etc.) dépasse un certain niveau de décibels. En cas d’infraction, le contrevenant recevra alors une amende. Un dispositif, voulu par le gouvernement afin de pouvoir " sanctionner à la volée les motos trafiquées et les véhicules qui émettent ces bruits à des niveaux de décibels qui sont totalement insupportables", déclarait le 1er juin, à l’Assemblée nationale, Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Le radar doit être homologué dans les prochains mois et la publication du décret, encadrant cette expérimentation, est "imminente" selon les mots de la ministre.

"Le bruit est un enjeu de santé publique" : @jnbarrot (DEM) se félicite de la prise en compte des nuisances sonores dans la #LoiLOM.

Il demande au Gvt le calendrier de publication du décret qui permettra l'expérimentation de radars sonores sur les axes routiers

Un certain nombre de collectivités françaises se sont portées volontaire pour participer au projet. On retrouve notamment les villes de Paris, Nice (Alpes-Maritimes), Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Bron ainsi que des municipalités de la Communauté de communes de la haute vallée de Chevreuse (Essonne).