Anticor évalue la transparence et l'éthique des communes du Rhône

L'association Anticor a analysé puis classé la qualité des règlements intérieurs de 26 communes du Rhône.

Pendant près de 18 mois, l'association de lutte contre la corruption, Anticor a analysé les règlements intérieurs de 26 communes du Rhône avant d'en tirer un classement des municipalités les plus éthiques. Parmi les nombreux critères examinés : l'accessibilité du règlement intérieur, l'existence ou non d'une charte de déontologie, les modalités d'expression des élus des groupes minoritaires ou encore les sujets de prévention de la corruption et des conflits d'intérêts.

Villeurbanne et Décines en tête

L'association a ainsi réparti les 26 communes dans quatre catégories. "Les Champions", dont font partie Villeurbanne et Décines, qui "se sont distinguées par leur engagement de transparence et d'intégrité, faisant d'eux des modèles à suivre". "Villeurbanne a confié la commission des finances à l'opposition, c'est la seule commune du Rhône à le faire", relève Patrick Mottet d'Anticor auprès de Lyon Capitale.

Suivent ensuite "Les bons élèves", parmi lesquels figurent Sainte-Foy-Lès-Lyon, Vénissieux, Oullins, Lyon et Saint-Genis-Laval. Selon Anticor, ces communes "sont sur la bonne voie et démontrent que l'excellence en matière de règlement intérieur est à portée de main". Si la présence de Vénissieux (visée par un signalement d'Anticor pour détournement de fonds publics, et par plusieurs plaintes pour prise illégale d'intérêts) peut paraître surprenante, elle révèle la limite de cette analyse. "Le règlement intérieur donne une image de ce que la commune veut pratiquer mais cela ne préjuge pas pour autant de l'usage que la municipalité va en faire", rappelle Patrick Mottet.

Classement des communes dont les règlements intérieurs ont été étudiés par Anticor.

Rillieux ne transmet pas son règlement intérieur

La majorité des communes se situent ensuite dans les catégories "Avec un petit effort, ça pourrait aller" et "Peuvent vraiment mieux faire". Seule la commune de Rillieux-la-Pape est hors catégorie puisqu'elle n'a jamais transmis son règlement intérieur à Anticor malgré un courrier recommandé et plusieurs relances. "On ne comprend pas bien et on ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas nous le donner", s'interroge Patrick Mottet. Contacté, le maire Julien Smatti n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.

Au cours de son enquête, l'association Anticor a relevé une clause "qui [lui] paraît illégale" dans le règlement intérieur de la Ville de Vaulx-en-Velin détaille Patrick Mottet. Cette dernière dispose qu'il est interdit d'enregistrer les débats démocratiques au sein de la municipalité sauf à utiliser les moyens fournis par la mairie. "Si l'on compare avec d'autres communes comme Décines où Sainte-Foy-Lès-Lyon où les débats sont retransmis en direct, cela pose question", poursuit Patrick Mottet.

Anticor a par ailleurs noté une faiblesse dans de nombreux règlements intérieurs concernant la prévention de la corruption et des conflits d'intérêts. Ainsi, aucune commune n'a prévu de disposition pour suspendre un élu mis en examen. Seules la moitié d'entre elles ont par ailleurs rappelé des règles de prévention des conflits d'intérêts dans leur règlement.

A Lyon, des lacunes sur le contrôles des dépenses des élus

La Capitale des Gaules fait plutôt figure de bon élève dans le classement d'Anticor puisqu'elle se hisse à la cinquième position du palmarès. La municipalité obtient néanmoins quelques mauvais points relatifs à l'absence de charte de déontologie, à l'absence de règles encadrant les cadeaux aux élus, d'un référent alerte éthique et d'un référent déontologue. Enfin, Anticor pointe du doigt l'absence de définition des règles de contrôle des dépenses des élus.