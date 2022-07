Un pique-nique géant pour les célibataires ce dimanche à la Tête d'Or

Un pique-nique géant pour les célibataires est prévu ce dimanche au parc de la Tête d'Or. En 2021, cet événement avait rassemblé plus de 500 personnes.

Dimanche 31 juillet, l'association Amitié Loisirs Entre Nous organise un pique-nique géant pour les célibataires au parc de la Tête d'Or. Cet événement annuel et gratuit est ouvert à tous. Il suffit de venir avec son panier pique-nique, seul ou en compagnie d'autres amis célibataires. L'année dernière, plus de 500 personnes s'étaient réunies sur les pelouses du parc.

Le rendez-vous est fixé à midi, sur la pelouse du monument des Droits de l’Homme. "Mis à part l'investissement en cuisses de poulet et en œufs durs, le rendez-vous est totalement gratuit", note avec humour l'association.

Le concept a fait ses preuves. Jacky Touche, fondateur et président de l'association organisatrice depuis 34 ans, l'assure : "Il y a des gens qui repartent main dans la main, et quelque temps plus tard, on est prévenu d'un mariage, d'un Pacs, d'une naissance…"

La page de l'événement est ICI.