Dans deux ans, à l’occasion des Jeux Olympiques 2024, onze matchs de foot seront organisés à Lyon au Groupama Stadium. Deux rencontres de l'équipe de France féminine y seront organisées lors de la phase de poules.

À deux ans de leur lancement, les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent à se préciser avec la révélation de la programmation. La majorité des compétitions se dérouleront à Paris ou autour de la capitale, mais quelques villes de l’Hexagone ont été choisies pour accueillir des compétitions de sports collectifs notamment.

La petite finale femme à Lyon

C’est le cas de Lyon qui accueillera onze matchs de foot, homme et femme, du 24 juillet au 9 août au Groupama sodium de l’Olympique Lyonnais. Les Bleues y joueront notamment deux matches de la phase de poules, le jeudi 25 juillet (21h) et le mercredi 31 juillet (21h). Autyotla six rencontre femmes sont programmées, avec entre autres un quart, une demi-finale et le duel pour la 3e place (le 9 août à 15h).

L'enceinte de Décines accueillera également cinq affiches de la compétition masculine, dont un quart et une demi-finale, mais pas les Bleus.

Le calendrier des tournois masculins et féminins de football des JO 2024 au Parc OL :