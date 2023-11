Un ouvrier de 31 ans perd la vie sur le chantier du Lyon-Turin

Quatre mois après la mort d'un homme de 51 ans, un ouvrier a de nouveau perdu la vie sur le chantier de la ligne Lyon-Turin.

Ce mardi, un ouvrier de 31 ans a perdu la vie sur le chantier de la ligne Lyon-Turin à Saint-Martin-la-Porte en Maurienne a annoncé la société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) par voie de communiqué. L'accident se serait produit vers 15 h 30, la victime serait un salarié de l'entreprise Vinci selon le parquet d'Albertville.

"Les causes de l'accident ne sont pas encore établies"

"Les causes de l'accident ne sont pas encore établies", explique TELT, qui précise qu'une enquête et des analyses sont en cours et "s’associe à la douleur de la famille et des proches de la victime". Il s'agit du 298e accident mortel du travail en 2023 selon le compte Twitter "Accident du travail : silence des ouvriers meurent", qui les recense pour lutter contre "l'invisibilisation des victimes dans les médias".

Le 19 juillet déjà, un ouvrier de 51 ans est mort sur le chantier du Lyon-Turin dans la zone industrielle du Parquet à Saint-Jean-de-Maurienne. L'homme travaillait depuis plusieurs années pour un sous-traitant de SNCF Réseau.

Par ailleurs, en 2017, un ouvrier s'était fait coincer entre un engin et un plot de béton. Il avait dû être évacué par hélicoptère à l’hôpital. Et, plus récemment, à la fin du mois de mai 2021, un incendie s’est déclenché dans une galerie. S’il a été éteint rapidement, deux ouvriers ont été intoxiqués par les fumées et ont aussi dû être évacués en urgence.

