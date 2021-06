Un musée dédié à l’illusion va ouvrir ses portes dans l’Hôtel-Dieu de Lyon

Installé à deux pas de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, le Musée de l’Illusion, dont la création a été annoncée il y a quelques mois, devrait ouvrir ses portes prochainement. Les réservations sont possibles à partir du 15 juin.

Les musées français ont rouvert leurs portes au public depuis le 19 mai, mais cette semaine c’est un petit nouveau qui devrait faire sa rentrée dans le paysage culturel lyonnais. Le Musée de l’Illusion, qui fait écho à celui créé à Paris en 2019, devrait ouvrir ses portes cette semaine, rue Bellecordière (Lyon 2e), dans l’Hôtel-Dieu. Bien qu’aucune communication officielle ne nous soit parvenue concernant l’ouverture de ce nouvel espace culturel, il est possible de réserver sa visite à partir de ce mardi 15 juin.

Des illusions sur un espace de 700 m2

Une chose est certaine, ce lieu, "où rien n’est véritablement ce qu’il semble être", préviennent les créateurs, attise déjà la curiosité des Lyonnais et des Lyonnaises, car presque tous les créneaux de visite proposés sont déjà complets jusqu’à la fin du mois de juin. Il faudra débourser entre 12 et 18 euros afin de déambuler, le temps d’une heure, dans ce Musée de l’Illusion, qui a été aménagé sur plus de 700 m2.

