La France s’est inclinée en finale de la Coupe du monde de foot dimanche 18 décembre, mais, petit lot de consolation pour les Lyonnais, l’OL compte un nouveau champion du monde dans son effectif.

Revenue de nul part dans une finale mal embarquée, l’équipe de France a finalement échoué à renverser l’Argentine dimanche 18 décembre au terme d’une séance de tirs au but, qui a tourné à l’avantage des Argentins avec deux ratés français. Les Bleus ne rentreront donc pas du Qatar avec une troisième étoile sur leur maillot, contrairement au latéral gauche de l’Olympique Lyonnais.

À 30 ans, l’Argentin Nicolas Tagliafico, arrivé entre Rhône et Saône en 2022, a remporté le plus beau trophée de sa carrière dimanche. Il devient ainsi le 4e champion du monde à évoluer au sein de l’Olympique Lyonnais actuellement. Il rejoint son entraîneur Laurent Blanc et ses coéquipiers Jérôme Boateng et Corentin Tolisso. Un petit lot de consolation pour les fans Lyonnais.