Un important trafic de stupéfiants démantelé entre Lyon et Bordeaux

Lundi 13 juin, 12 personnes ont été interpellées dans la région lyonnaise, suspectées de participer à un trafic de drogue "d’ampleur nationale" entre Lyon et Bordeaux. De grandes quantités de drogue et des armes avaient été saisies lors de leur arrestation. Huit suspects ont été écroués le 18 juin de manière provisoire.

Lors de l’été 2020, l’arrestation d’un couple de retraités remontant de la drogue à Bordeaux depuis l’Espagne avait mis les enquêteurs sur la piste d’un important réseau opérant au niveau national. Près d’un an plus tard, en mai 2021, les policiers avaient ensuite interpellé plusieurs individus dans la région bordelaise et "saisi de 950 kilos de résine de cannabis et près de 200 000 euros".

En remontant le fil du réseau, deux convoyeurs de produits stupéfiants entre Bordeaux et Lyon avaient aussi été identifiés, ce qui avait permis de repérer des têtes de réseau présumées opérant à Lyon. Lundi 13 juin, douze personnes ont ainsi été interpellées dans la région lyonnaise dans le cadre d'une enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux et avec l'aide de la Sûreté départementale du Rhône.

Plus de 600 kilos de cannabis

Au total, près de 600 kilos de résine de cannabis, 40 kilos d'herbe de cannabis, 5 kilos de cocaïne, plusieurs armes dont deux fusils d'assaut, 170 000 euros en espèces et différents produits de luxe, dont des montres Rolex, ont été saisis par les policiers. Huit individus, âgés de 25 à 35 ans, ont été présentés samedi à un magistrat instructeur à Bordeaux et placés en détention provisoire.

L'enquête est toujours en cours pour explorer d'éventuelles autres ramifications et se poursuit sur commission rogatoire.