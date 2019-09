Un homme écroué pour avoir tenté de violer une joggeuse près de Lyon

L’investissement locatif à destination des étudiants permet de se constituer un premier patrimoine et une rente sûre. Avec un vivier de 150 000 étudiants (+25 % en 10 ans), la pression locative est forte entre Rhône et Saône. Et la revente, avec plus-value, aisée dans une ville où le prix de l’immobilier continue de grimper.