Un entrepôt de stockage de 600 m2 prend feu près de Lyon 

Lundi après-midi, peu après 16 heures, un entrepôt de stockage de 600 m2 a pris feu dans la zone industrielle de Mi-Plaine à Saint-Priest.

Il était 16h18 lundi 26 février lorsque les pompiers ont été prévenus d’un départ de feu dans un entrepôt de stockage situé dans la zone industrielle de Mi-Plaine, à Saint-Priest, rapportent nos confrères du Progrès. L’entrepôt de 600 m2 de la société K-CY Bat, qui stocke habituellement des balles de papier, des cartons et du plastique, était vide lorsque le feu a démarré. Ce sont des personnels des entreprises adjacentes qui ont donné l’alerte à la vue des flammes et de la fumée.

44 sapeurs-pompiers mobilisés

44 sapeurs-pompiers de Saint-Priest, Villeurbanne-Cusset, Mions et Meyzieu ont été dépêchés sur place, ainsi que 15 véhicules, pour circonscrire l'incendie. Toutes les rues d’accès ont été coupées et la circulation a été détournée le temps que les pompiers puissent maîtriser et éteindre le feu.

Aucun blessé n’est à déplorer malgré des dommages matériels conséquents. L’enquête devra désormais déterminer la cause du départ du feu.