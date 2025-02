Dans la nuit du 14 au 15 février, un enfant de trois ans est décédé à l'hôpital mère-enfant de Bron. Celui-ci avait contracté une méningite foudroyante.

Un enfant originaire de la Drôme est décédé dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 février des suites d'une méningite foudroyante. Hospitalisé à l'hôpital mère-enfant de Bron, le petit garçon âgé de trois ans avait présenté ses premiers symptômes le jeudi 13 février, indique FranceBleu. Placé en réanimation, celui-ci n'a malheureusement pas survécu.

Les 38 enfants et cinq adultes étant entrés en contact rapproché avec l'enfant ont été placé sous traitement antibiotique préventif. Cette quarantaine de personnes regroupe notamment ses camarades de classe et le personnel scolaire l'ayant côtoyé lors de sa première journée de symptôme.

Lundi 17 février, une cellule d'écoute psychologique a été installée, tandis que le ministre de la Santé Yannick Neuder s'est rendu sur place afin de soutenir les parents et élèves de l'établissement scolaire. Le ministre, et médecin, a également rencontré le père et la grand-mère de l'enfant.

