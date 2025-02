Escroquerie à la rénovation énergétique : une mise en examen dans le Rhône, 13 millions de préjudice

Plus de 30 000 personnes ont bénéficié de Ma Prim Rénov’ dans le Rhône. (Photo illustration rénovation logement Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une personne a été mise en examen dans le cadre d'une enquête sur une vaste escroquerie dans le secteur de la rénovation énergétique, dont le préjudice est évalué à 13 millions d'euros, a annoncé mardi l'Office national anti-fraude (Onaf).

Interpellé la semaine dernière dans le Rhône, il est poursuivi notamment pour "escroquerie et blanchiment en bande organisée" et a été placé sous contrôle judiciaire, précise l'Onaf dans un communiqué. Il lui est reproché d'avoir usé du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) au travers de dossiers factices ou surfacturés.

Le CEE "oblige les entreprises qui vendent de l'énergie" à proposer des aides financières aux propriétaires et aux locataires d'un logement construit depuis plus de 2 ans, pour financer des travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage, ventilation). Cinq autres personnes ont été interpellées dans le Rhône et ont été relâchées depuis, précise l'Onaf.

"Plus de deux millions d'euros d'avoirs" et la collecte d'"éléments probatoires" ont été saisis après six perquisitions le 14 février, selon l'organisme

Fin janvier, sept personnes ont été mises en examen en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, soupçonnées d'avoir détourné plus de 15 millions d'euros dans des escroqueries au dispositif du compte personnel de formation (CPF).