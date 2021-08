Un dimanche encore chargé sur les routes autour de Lyon

Le chassé-croisé se poursuit sur les routes de France dimanche 1et août. Pour le troisième jour de suite le trafic devrait une nouvelle fois être très important notamment au passage de Lyon et en direction du sud de la France, via l’A7. La route du retour devrait être moins chargée.

Après une journée noire, samedi 31 juillet, les conditions de circulation s’améliorent légèrement dimanche 1er août sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et autour de Lyon. Bien que les autoroutes soient moins congestionnées, les Lyonnais qui partent en vacances notamment en direction du sud de la France, via l’autoroute A7, devront être patients.

3h40 pour aller de Lyon à Orange

À 11 heures, il fallait encore 3h10 pour rejoindre Orange depuis Lyon, contre 1h40 habituellement. Un temps de trajet toutefois bien moins important que samedi, où il fallait compter en moyenne 5 h pour effectuer cette distance en fin de matinée. Le trafic ne devrait pas se fluidifier avant 21 heures et la circulation sera particulièrement difficile lors de la traversée de la Drôme et du passage de Valence, où des bouchons se forment régulièrement. Bison Futé recommande également d’éviter l’A43 entre Lyon et Chambéry de 14 à 20 heures en raison d’un pic d’affluence.

Sur la route du retour, les conditions de circulation devraient être plus clémentes, notamment pour les personnes qui rentrent à Lyon en empruntant l’A7. En fin de matinée, le temps de trajet entre Orange et Lyon était sensiblement le même que celui enregistré habituellement, 1h50 contre 1h40. Sur l’A43, entre Chambéry et Lyon, et l’A48, depuis Grenoble en direction de Lyon, il faudra prévoir quelques ralentissements et une densification du trafic entre 16 et 20 heures.