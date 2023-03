Un député du Rhône propose une loi pour sécuriser l’usage des trottinettes 

Le député Renaissance du Rhône, Thomas Rudigoz, a déposé une proposition de loi pour renforcer la sécurité des utilisateurs de trottinettes électriques.

Afin d'améliorer la protection des utilisateurs de trottinettes électriques, deux députés du parti présidentiel Renaissance souhaitent que l'Assemblée nationale légifère à ce sujet. La députée du Jura, Danielle Brulebois et son homologue du Rhône Thomas Rudigoz souhaitent faire voter une loi pour mettre en place des conditions d'utilisation plus strictes pour les usagers. Les deux parlementaires veulent ainsi que l’âge légal pour utiliser ces deux roues passe de 12 à 14 ans, que leur vitesse soit bridée à 20 km/h et le port du casque rendu obligatoire.

Accident mortel du 22 août 2022

Un besoin d'évolution qui serait dicté par l'augmentation des accidents graves liés à l'usage des trottinettes électriques, selon Thomas Rudigoz. "Suite aux drames que nous avons vécus ces dernières années, il est temps que la législation évolue pour protéger les utilisateurs", écrit l'élu lyonnais sur Twitter.

J’ai déposé avec ma collègue @dbrulebois une proposition de loi afin de sécuriser l’usage des trottinettes : âge mini 14 ans, vitesse maxi 20km/h…



Suite aux drames que nous avons vécus ces dernières années, il est temps que la législation évolue pour protéger les utilisateurs. pic.twitter.com/zjfqTryQGw — Thomas Rudigoz (@trudigoz) February 28, 2023

En toile de fond, notamment, l'accident mortel du 22 août 2022, qui avait coûté la vie à deux adolescents à Lyon. À deux sur une trottinette alors qu'ils circulaient sur une voie de bus des quais de Saône, Iris et Warren, âgés de 15 et 17 ans, avaient été percutés par le conducteur d'une ambulance privée.

Lire aussi : Enquête. Les vrais chiffres des accidents de trottinettes à Lyon