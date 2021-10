Un département de la région en alerte orange pluie-inondation ce vendredi soir

Un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Ardèche, a été placé en vigilance orange pluie-inondation par Météo France.

La vigilance orange pour l'Ardèche commence ce vendredi soir, à partir de 22h. Elle s'étend toute la nuit de vendredi à samedi.

"Un épisode cévenol est attendu entre vendredi soir et dimanche. Les pluies, faibles une grande partie de la journée de ce vendredi, se renforcent en fin de journée. Le maximum d'activité est attendu entre vendredi soir et samedi après-midi sur les Cévennes gardoises, lozériennes, puis ardéchoises où les averses pourraient prendre temporairement un caractère orageux dans la nuit de vendredi à samedi, avec des intensités pluvieuses temporairement assez fortes de l'ordre de 20 à 30 mm/h. Les cumuls attendus en 24 heures sur la période la plus intense sont de l'ordre de 150 à 200 mm assez généralisés, ponctuellement 200 à 250 mm", explique Météo France dans son bulletin du jour.

Plus d'informations ici