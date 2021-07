Un concert de piano flottant sur le lac du parc de la Tête d'or à Lyon ce vendredi

Un piano flottant sera installé sur le lac du parc de la Tête d'or vendredi 16 juillet en fin d'après-midi, pour un concert de jazz et de compositions.

Le pianiste Cédric Granelle et la chanteuse Julie Erikssen se produiront au parc de la Tête d'or vendredi 16 juillet. Le public pourra profiter gratuitement d'un répertoire jazz et de plusieurs compositions des artistes. Le concert aura une mise en scène spéciale puisque le piano sera installé sur le lac du parc. Le pianiste et la chanteuse auront les pieds dans l'eau.

Cet évènement s'inscrit dans le cadre la fête de la musique prolongée tout le mois de juillet par la mairie de Lyon. Deux concerts auront lieu de 16h30 à 17h15 et de 17h30 à 18h15, et l'accès y est gratuit.