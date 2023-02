Un colis suspect perturbe la circulation du métro A et des trams T1 et T2 à Lyon

Depuis 13 heures environ, la présence d’un colis suspect au niveau de la station de métro de Perrache perturbe la circulation des transports en commun.

Un colis suspect découvert au niveau de la station de métro de la gare de Perrache entraîne d’importantes perturbations sur le réseau TCL depuis 13 heures environ. Le métro A ne dessert plus les stations de Masséna à Perrache dans les deux sens de circulation, le tramway T1 circule en deux parties pour éviter la station de Perrache et le tramway T2 effectue son terminus au Centre Berthelot, ne desservant plus les stations de Perrache à Hôtel de Région Montrochet.

Le retour à la normale est annoncé vers 14h30 sur la ligne A du métro et autour de 15 heures sur les deux lignes de tramway.