Huit départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pour la neige et le verglas 

Météo France a placé les huit départements du nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour la neige et le verglas lundi 15 janvier.

En ce début de semaine encore un peu de neige est attendue de l’Auvergne aux Alpes du Nord. Les flocons devraient tomber en faible quantité, mais selon les prévisions de Météo France, on attend localement 1 à 3 cm de neige du Nord de l’Auvergne au Nord de Rhône-Alpes et jusqu'à 10 cm au-dessus de 800 m sur le nord des Alpes. Dans la vallée du Rhône et notamment sur sa partie Nord, à Lyon, il s’agira de pluie, quand sur les Monts du lyonnais des flocons sont attendus dans la matinée, avant une amélioration dans l’après-midi.

En raison de ces chutes de neige, qui pourraient également rendre la chaussée glissante, Météo France a décidé de placer les huit départements du nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune neige et verglas ce lundi 15 janvier. Il s’agit des départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, de l’Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère.

Un risque d'avalanche marqué dans les Alpes

Par ailleurs, ces trois départements des Alpes du Nord sont également placés en vigilance jaune en raison d'un risque d’avalanche marqué sur une grande partie des massifs alpins. Le risque d’avalanche est actuellement de 3 sur la quasi-totalité des Alpes du nord. Avant de vous rendre en montagne, consultez les bulletins d'estimation du risque d’avalanche, disponibles sur Météo France.