Vers 12h50, un son d'explosion a été entendu de Saint-Etienne à Villefranche, en passant par Lyon, mais aussi jusque dans les Alpes.

Une forte détonation a retenti entre Saint-Etienne et Lyon, entendue sur une grande partie du département du Rhône, mais aussi dans la région jusqu'à Annecy, ce lundi vers 12h50.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont inquiétées de ce bruit qui a parfois fait trembler les fenêtres et claquer des portes. Certains craignaient une éventuelle explosion ou un séisme, ce qui n'était pas le cas.

Comme nous l'indiquions plus tôt, il s'agissait d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son à 10 000 mètres, alors qu'il volait au-dessus de Lyon et Saint-Etienne. L'origine venait d'un Mirage 2000 en vol d'entrainement, le franchissement du mur du son avait fait l'objet d'une demande d'autorisation, "À l'altitude où il était, il n'y avait aucun risque" précise-t-on du côté du commandement la défense aérien et des opérations aériennes, "ces entraînements sont nécessaires pour que l'armée de l'air soit en mesure de faire face à toute menace aérienne". Le boum supersonique a été entendu, au moins, jusqu'à 130 kilomètres de son point d'origine.