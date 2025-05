De très nombreux Lyonnais et touristes profitent des rues, des parcs ou encore des quais, ce vendredi 2 mai, à l'occasion du week-end de quatre jours.

Il y a ceux qui ont décidé de s'installer sur les pelouses du parc de la Tête d'Or, ceux qui ont préféré les rues de la Presqu'île ou encore ceux qui prennent le soleil sur les quais de Saône. À Lyon, ce vendredi 2 mai, touristes et habitants ont clairement profité du grand soleil et des 27 degrés l'accompagnant pour animer ce week-end prolongé du 1er mai. "Vivre et prendre les choses", résume Francis, venu du Sud de la Drôme, et installé sur un banc du parc de la Tête d'Or.

À quelques mètres, Geneviève patiente au soleil, avant de retrouver ses deux filles et ses petits enfants, partis dans un tour de rosalie : "C’était la journée pour profiter. C’est tout à fait supportable. Et puis, j’aime tellement le soleil". Un peu plus loin, dans la grande étendue d'herbe, familles, amis et couples se sont regroupés.

Lire aussi : Mais pourquoi fait-il si chaud à Lyon cette semaine ?

"En fermant un peu les yeux, on pourrait se croire ailleurs !"

Priscilla, Chelsea et Garance, toutes trois étudiantes, ont saisi l'opportunité pour faire un pique-nique dans le parc lyonnais. "C'est très grand ici, c'est l'avantage, on a beaucoup de place", savourent-elles. Mais aussi beaucoup de zones d'ombre.

Car si l'air reste supportable, la chaleur se fait ressentir et les Lyonnais n'y sont pas encore tout à fait habitués. "Depuis le début de semaine, on a du beau temps", rappelle Charlène, aux cotés de Thomas, sur les quais de Saône. "On a un avant-goût d'été. En fermant un peu les yeux, on pourrait se croire ailleurs !", sourit cet ancien Lyonnais.

Comme eux, beaucoup ont opté pour les quais de Saône ou encore les berges du Rhône. Les terrasses ne manquent pas de monde, non plus. La place des terreaux, elle aussi, fait le plein ce vendredi. "On va même aller faire un tour de bateau sur la Saône, je pense", envisagent Charlène et Thomas.

Lire aussi : TCL : on connaît le prix de la future navette fluviale sur la Saône à Lyon

Le pollen, ennemi n°1

Sans être noir de monde, les quais de Saône restent tout de même plébiscités. (@NB)

Le beau temps, pourtant, fait ressurgir quelques désagréments. Un en particulier : le pollen. "À part le pollen, c'est parfait", confirme Priscilla au parc de la Tête d'Or, où la végétation et le vent ne font pas bon ménage. Ses amies ajoutent : "De base, on n’est pas allergiques mais là, on souffre un peu quand même". À deux pas, Kyllian avait vu juste : "J'ai pris mes médicaments avant de sortir, j'avais prévu le coup".

Pas de quoi cependant faire regretter aux Lyonnais ces jours ensoleillés. "Le bonheur ne dépend pas du soleil, mais on l’attend de bon coeur", philosophe Isabelle. Dès ce week-end, ça devrait pourtant être la douche froide avec une météo plus incertaine. Avant une chute des températures d'une dizaine de degrés en début de semaine prochaine. "Après ça, on n'a plus envie de retourner travailler !", regrette déjà Thomas.

Lire aussi : Métropole de Lyon : une carte numérique créée pour éviter les zones exposées aux pollens