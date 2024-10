Le jour des 70 ans de la Fnac, l'intersyndicale de Lyon appelle tous les salariés des deux magasins à faire grève, dénonçant notamment la casse sociale.

Ce jeudi 3 octobre, jour des 70 ans de l'enseigne Fnac, plusieurs salariés des deux magasins lyonnais, à Bellecour et Part-Dieu, pourraient être en grève. Les syndicats CGT et SUD Fnac de Lyon ont en effet appelé tous travailleurs lyonnais de la chaîne à débrayer afin d'exprimer leur colère.

Ils dénoncent la perte d'avantages et d'acquis pour les salariés de l'enseigne du groupe Fnac Darty, "qui verse des millions de dividendes à ses actionnaires". Dans leur communiqué, ils poursuivent : "Cette casse sociale porte sur le travail des jours fériés imposés dans un premier temps puis viendra la diminution du montant de la prime de vacances et la diminution également du montant des indemnités de départ à la retraite".

Les conditions de travail de plus en plus difficiles ou encore la diminution du nombre de salariés font aussi partie des causes dénoncées. "La direction a informé le CSE le 17 septembre dernier que des acquis en vigueur depuis 32 ans en lien avec un accord collectif signé en 1992 avec la CGT, devenaient un usage, dénoncé le jour même", explique également l'intersyndicale.

