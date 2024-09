Les syndicats de Lyon et du Rhône ont appelé à manifester ce mardi, à l'occasion du début des discussions sur le budget de l’État et de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale.

La semaine dernière, les organisations syndicales et de la jeunesse de l'intersyndicale du Rhône, appelaient à la grève et à la manifestation ce mardi 1er octobre.

Pour rappel, les syndicats appellent à manifester pour les salaires, les services publics et l’abrogation de la réforme des retraites, dans le contexte du début des discussions sur le budget de l’État et de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale.

Ils demandent "une augmentation des pensions et des salaires, un Smic à 2000 euros et l’indexation des salaires sur l’inflation", "l’arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale des industries." et "la mise de la jeunesse en protection sociale, la réforme du système de bourse et l'abolition de la sélection à l'entrée de l'université."



Départ prévu à 11 h 30, à la Manufacture des Tabacs

Le départ de la manifestation se tiendra à 11h30 à la Manufacture des Tabacs, situé dans le 8ème arrondissement lyonnais. Le cortège rejoindra ensuite la place Bellecour avec un passage par Garibaldi, Saxe-Gambetta puis par la Guillotière, avant de rejoindre la Presqu'île.

