Un 8e service de location de trottinettes à Lyon !

Va-t-on dépasser la barre des dix ? Un 8e service de location de trottinettes arrive dans les rues de Lyon dès cette semaine. Le nombre de trottinettes en ville devrait dépasser la barre des 5 000.

Les semaines se suivent et se ressemblent à Lyon. Après, Lime, VOI, Tier, Wind, Flash, UFO, Bird, voici donc Dott ! La start-up française met en avant une trottinette plus solide qui doit permettre de subir les affres du quotidien. Dott travaille également sur des vélos à assistance électrique qui ne sont pour l'instant pas déployés dans les villes où l'entreprise est présente.

5 000 trottinettes

Pour les trottinettes, le concept est toujours le même par rapport aux concurrents, la location est facturée quinze centimes la minute. L'arrivée d'un 8e opérateur devrait marquer le franchissement d'un seuil à Lyon. Selon les dernières estimations, il y aura ainsi 5 000 trottinettes dans les rues de la ville tous services confondus, Dott compris. Il ne fait plus aucun doute qu'il devrait y avoir plus d'une dizaine de services d'ici l'été. D'ici fin mai, la ville de Lyon va voter une délibération pour faire payer une redevance pour l'occupation de l'espace public aux opérateurs. À la question de la saturation de l'espace public et celle sur la patience des Lyonnais face à la multiplication des services, s'ajoute une autre de plus en plus forte : combien de start-ups vont parvenir à survivre dans ce milieu de plus en plus concurrentiel ?