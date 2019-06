Un 2e radar tourelle près de Lyon

Un deuxième radar de nouvelle génération va être installé près de Lyon. Ce modèle est techniquement capable de verbaliser la vitesse, le non-respect des distances de sécurité, une ceinture non bouclée ou bien encore l'utilisation du téléphone au volant.

Pour certains, il ferait passer les anciens radars pour "des gadgets". Après celui de Civrieux-d'Azergues sur la D385, un deuxième radar tourelle va être installé près de Lyon. Les automobilistes le croiseront à Saint-Romain-de-Popey, le long de la nationale 7. Il flashera les véhicules qui rouleront au-delà de 70 km/h.

En 2018, nous consacrions déjà un article à ces radars de nouvelle génération (lire ici). Ces grandes colonnes blanches de 4 mètres sont capables de repérer les vitesses de 32 véhicules en même temps et de les verbaliser, mais aussi de vérifier les distances de sécurité, les feux rouges non respectés, les ceintures non bouclées, l'utilisation du téléphone au volant ou surveiller un passage à niveau.

Les radars détruits lors du mouvement des Gilets jaunes seront à terme remplacés par ce type de modèle dont la taille les protège davantage des dégradations.