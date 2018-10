Expérimenté près de Lyon : le radar tourelle va être déployé en France

C'est la nouvelle génération de radar, capable de verbaliser la vitesse, le non-respect des distances de sécurité, une ceinture non bouclée ou bien encore l'utilisation du téléphone au volant. Expérimenté près de Lyon, à Civrieux-d'Azergues, le radar tourelle va être déployé dans toute la France.

De l'aveu même d'une source policière, "il va ringardiser les traditionnels radars et changer le métier des forces de l'ordre qui pourront se concentrer sur d'autres choses", les radars tourelles (modèle Mesta fusion) vont être déployés en France. L'un d'entre eux a été testé à Civrieux-d'Azergues sur la D385, à côté de Lyon. Ces grandes colonnes blanches de 4 mètres sont capables de repérer les vitesses de 32 véhicules en même temps et de les verbaliser, mais aussi de vérifier les distances de sécurité, les feux rouges non respectés, les ceintures non bouclées, l'utilisation du téléphone au volant ou surveiller un passage à niveau (comme c'est le cas à Civrieux).

Des expérimentations ont actuellement lieu dans plusieurs villes, et ce modèle attend encore une nouvelle homologation qui devrait bientôt arriver (la précédente étant insuffisante suite à des changements). Selon le site radars-auto.com, ce type de radar devrait être progressivement déployé avec une première vague de 445 tourelles d'ici les prochains moins, puis l’installation de 6 000 d'ici 2020. Là où les choses deviennent plus complexes, c'est que tous les radars tourelles ne flasheront pas, une partie sera composée de leurres qui pourront être modifiés régulièrement pour surveiller une zone, puis une autre.