La nouvelle série Disclaimer dévoilée en avant-première à Lyon

Le réalisateur Alfonso Cuarón, l'un des grands noms du cinéma mondial contemporain doublement oscarisé présentera sa nouvelle série à l'occasion du Festival Lumière.

Gravity, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (reconnu comme l'un des meilleurs opus de la saga), Les Fils de l'homme, pépite des années 2000, Roma, (Lion d'or et deux Oscars)... Alfonso Cuarón est l'un des grands noms du cinéma mondial contemporain, alternant blockbusters exceptionnels et chefs-d'œuvre personnels, sera à Lyon pour le Festival Lumière 2024 qui se tiendra du 12 au 30 octobre prochains.

En automne sur Apple TV +

Il présentera sa nouvelle série, Disclaimer, en avant-première, et en intégralité qui doit arriver cet automne sur la plateforme Apple TV+. Une série en sept chapitres adaptée du roman Révélée, et porté par Cate Blanchett aux côtés de Kevin Kline et Sacha Baron Cohen.

Le pitch : une journaliste qui a bâti sa réputation en révélant les méfaits des autres reçoit le roman d’un auteur inconnu exposant ses secrets les plus sombres... Un thriller psychologique captivant en sept chapitres, adapté du roman de Renee Knight, avec Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen, Kevin Kline.