Trottinettes : Villeurbanne interdit la circulation sur les trottoirs

Jean-Paul Bret, le maire de Villeurbanne a pris un arrêté le 17 juin, interdisant la circulation des trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes, sur les trottoirs de sa commune.

Comme Lyon, la mairie de Villeurbanne a décidé d'interdire la circulation des trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes, sur les trottoirs de sa commune. “Au cours des neuf derniers mois, les services de location de trottinettes sans station se sont implantés dans l’agglomération lyonnaise, sans autorisation préalable des communes. Ils ont considérablement accru la présence de ce mode de déplacement dans l’espace public, entraînant un certain nombre de nuisances : stationnement anarchique et circulation sur les trottoirs, vitesse souvent inacceptable, non-respect des règles de circulation générale et dégradation des véhicules”, explique la municipalité.

Jean-Paul Bret, le maire de Villeurbanne, a pris un arrêté le 17 juin interdisant la circulation de ces engins sur les trottoirs, dans les parcs, jardins et stades municipaux, cimetières ainsi que sur les aires et places piétonnes. “Dans ces espaces, les engins devront être tenus à la main. Leur stationnement – lorsqu’ils sont en attente d’utilisation- est toléré sur les trottoirs et espaces piétons dès lors qu’il n’occasionne aucune gêne”, précise la ville.

Les infractions à cet arrêté feront l'objet d'amendes de première classe (11€). “Par ailleurs tout engin qui entraverait la sécurité ou la commodité du passage, causerait une gêne aux usagers de l’espace public, pourra être enlevé par les services municipaux et les coûts d’enlèvement seront refacturés au contrevenant”, conclut la municipalité.