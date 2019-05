Lyon : la mairie interdit les trottinettes électriques sur les trottoirs

Il est désormais interdit de rouler en trottinette électrique sur les trottoirs de la ville de Lyon et sur les berges de Saône. Les personnes qui ne respecteront pas cette interdiction encourront une amende de 38 €.

La ville de Lyon a annoncé ce mercredi dans un communiqué avoir pris un arrêter pour interdire l'utilisation de trottinettes électriques sur les trottoirs. “Les engins de déplacement personnels motorisés tels que les trottinettes électriques sont de plus en plus présents dans les rues et l’espace public. Ces nouvelles formes de mobilité qui représentent des alternatives intéressantes à la voiture individuelle sont pourtant la source de nombreux conflits d’usage, principalement avec les piétons.Dans l’attente du futur décret annoncé par le gouvernement en septembre, Gérard Collomb a donc fait le choix de réglementer la circulation et le stationnement de ces engins”, a écrit la municipalité dans un communiqué.

Concrètement, il sera donc désormais interdit de circuler avec une trottinette électrique sur les trottoirs et les Berges de Saône. Les personnes qui ne respecteront pas cette interdiction encourront une amende de 38 €.

Le stationnement sera quant à lui autorisé sur les trottoirs, mais uniquement s’il ne constitue pas une gêne aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à l’activité des commerces ou des marchands forains.