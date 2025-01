Le massif alpin est toujours très surveillé ce samedi 18 janvier. Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont d'ailleurs placés en vigilance jaune pour risque d'avalanches par Météo France.

Prudence si vous partez sur les pistes de ski ce samedi 18 janvier, car l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie sont à nouveau placées en vigilance jaune pour risque d'avalanches.

Dans les Alpes du Nord, le risque d'avalanches est plus fort dans certains massifs avec un indice de risque "marqué" de niveau 3 pour ce week-end : l'Oisans, les Grandes Rousses, la Haute-Tarentaise, le Mont-Blanc, la Vanoise, la Maurienne et la Haute-Maurienne. De rares plaques de neige pourraient se déplacer au-dessus de 2000 mètres et uniquement dans les zones hors-piste.