Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas mercredi

La Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme seront en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de mercredi.

Après la douceur printanière de ces dernières semaines, le froid et la neige sont de retour dans la région. Météo France a placé trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour neige et verglas. La Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont concernés à partir de minuit jusqu'à demain en milieu de matinée.

Selon la préfecture de la Loire, entre 5 et 10 cm de neige sont attendus sur le Pilat et entre 3 et 5 cm sur les Monts du Forez.

Le Rhône toujours en vigilance jaune pour crues

D'autres départements d'AURA seront également concernés par des vigilances pour la journée de mercredi. Le Rhône sera en vigilance jaune pour les crues, la Drôme et l'Ardèche pour des vents violents et l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie pour les avalanches.