Tripadvisor arrête de déconseiller la France après l'action de Thonon

Dans un message adressé à ses utilisateurs, Tripadvisor déconseillait la France à cause de la crise du coronavirus COVID-19. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Thonon-les-Bains avait dénoncé la situation.

Mardi, on pouvait encore lire sur Tripadvisor concernant la France : "les voyages touristiques sont actuellement restreints vers cette destination, à cause du Covid-19". La plateforme d'information et de réservation autour du tourisme avait publié ce message d'avertissement en raison de la crise du coronavirus COVID-19.

La ville de Thonon-les-Bains dans la région Auvergne-Rhône-Alpes était rapidement montée au créneau pour dénoncer la situation, invoquant le fait que ce message ne se retrouvait dans d'autres pays plus touchés par l'épidémie.

Dans un premier temps, Tripadvisor avait indiqué que le message "correspondait en tous points à la situation causée par l'urgence sanitaire", avant de revenir en arrière expliquant qu'une modification allait être effectuée.

Ce mercredi matin, la mention avait disparu, reste simplement un bandeau "Avertissement aux voyageurs : plus d'informations sur le COVID-19", renvoyant vers une page globale sur l'ensemble des destinations. La mobilisation de Thonon semble donc avoir porté ses fruits.