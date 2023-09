Trenitalia relance un troisième aller-retour quotidien entre Lyon et Paris

En juin, Trenitalia proposera 5 aller-retour quotidiens entre Lyon et Paris. (Photo Trenitialia)

À compter du 1er octobre, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia portera à trois son nombre d’aller-retour quotidien entre Lyon et Paris.

Perturbée par l’éboulement survenu en vallée de Maurienne le 27 août qui l’empêche, jusqu’à nouvel ordre, de faire circuler ses rames à grande vitesse entre l’Italie et la France, la compagnie Trenitalia renforce son offre dans l’Hexagone. Alors qu’elle opérait depuis l’incident deux aller-retour quotidien entre Lyon et Paris, l’opérateur italien va ouvrir un troisième trajet chaque jour entre le Rhône et la capitale à partir du 1er octobre. Des billets seront mis en vente à partir de 23 euros.

Avant l’éboulement survenu en Savoie, les trains Frecciarossa circulaient à raison de cinq fois par jour entre les deux villes, deux aller-retour étant même prolongés jusqu’à Chambéry, Modane, Turin puis Milan.

