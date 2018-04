Transports : Le trafic TER sera réduit ce lundi 16 avril

Si la grève des cheminots ne doit reprendre que mardi soir, le trafic des TER en Auvergne-Rhône-Alpes sera perturbé ce lundi. Les TGV et les intercités ne devraient pas connaître de perturbations.

Si le trafic s’effectuera au rythme habituel pour les TGV de l’axe Sud-Est et les intercités, les TER connaîtront eux des perturbations ce lundi 16 avril. Ces dernières sont dues aux dysfonctionnements engendrés par les arrêts de travail liés aux grèves de la semaine passée et aux opérations de maintenances qui n’ont pas pu être réalisées. Entre Lyon et Clermont-Ferrand, seuls 2 TER sur 7 seront assurés. Entre Lyon et Saint-Etienne, 3 TER sur 4 seront assurés. La ligne Lyon-Grenoble ne sera elle assurée que par 1 TER sur 2. Le tram-train de l’Ouest Lyonnais devrait lui être assuré normalement. Pour assurer les trajets perturbés, des autocars viendront renforcer certaines lignes. La grève perlée devrait reprendre mardi soir à 20 heures.