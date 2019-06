Tram T6 de Lyon : un plaidoyer pour l'abandon du tracé Barbusse

La concertation autour du prolongement de la ligne T6 Nord de Lyon est terminée. L'association Déplacements Citoyens a défendu l'abandon du tracé Barbusse au profit d'une alternative "plus rapide, régulière et offrant un meilleur confort".

Fin 2019, la ligne de tramway T6 reliera Debourg aux Hôpitaux Est de Lyon. Le Sytral a lancé une concertation autour d'un possible prolongement jusqu'à La Doua en 2024-2025.

A cette occasion l'association Déplacements Citoyens a demandé l'abandon d'un tracé qui passerait par l'avenue Henri Barbusse à Villeurbanne, lui préférant une alternative plus à l'Est qui irait de la place de la Reconnaissance au campus de la Doua, via les rues Antonin Perrin, du docteur Rollet et des Bienvenus.

Le plaidoyer de Déplacements Citoyens ne manque pas d'arguments : "Un tel tracé, plus rectiligne, serait un facteur de rapidité, de régularité, et de meilleur confort pour les usagers (moins de secousses) et pour les riverains (pas de bruits de grincements dans les virages)".

En ce qui concerne l'avenue Barbusse, l'association précise : "Le caractère festif, convivial et apaisé de la plus belle avenue de Villeurbanne doit être, selon elle, protégé de l'intrusion d'un mode de transport lourd toutes les 5 minutes, et à terme toutes les 3 ou 4 min".

Déplacements citoyens a ainsi adressé au Sytral une note complète et espère désormais que son avis sera suivi.