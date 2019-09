Trajet vers l'aéroport de Lyon : le site TCL privilégie-t-il Rhônexpress ?

Alors que les bus 47 vont désormais jusqu'à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le calculateur de trajet du site TCL.fr ou l'application ne mettent en avant qu'un seul moyen de transport pour la desserte du lieu : Rhônexpress.

La ligne 47 permet d'aller en bus jusqu'à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, depuis la station de tramway T3 Meyzieu ZI (lire les premiers retours des voyageurs ici, ainsi que les avantages et limites). Le plus important est là : les bus circulent sans problème toutes les 30 minutes et permettent de relier la Part-Dieu à l'aéroport en une heure.

Les petits ratés au démarrage sont davantage du côté de l'information voyageur. En effet, vendredi 30 août, alors Lyon Capitale publiait la bonne fiche horaire de la ligne 47 avec un bus toutes les 30 minutes, celle proposée sur le site TCL indiquait un bus toutes les 20 minutes. Sur les réseaux sociaux, la présence de deux fiches horaires différentes a entraîné quelques confusions, avant que la bonne, avec les bus toutes les 30 minutes soit enfin publiée sur TCL.fr.

Quand Rhônexpress gagne (presque) toujours

Un autre point peut étonner. Le système de calcul d'itinéraire du site, consultable également via l'application TCL, ne conseille pas la ligne 47 pour se rendre à l'aéroport, mais... Rhônexpress. Lorsque l'on choisit le lieu "aéroport Saint-Exupéry" comme point de départ ou d'arrivée, c'est toujours la navette à 16,30 euros le trajet qui est proposée par le système. L'alternative bus, pourtant accessible avec un ticket TCL ou dans le cadre de l'abonnement, n'est jamais apparues lors de nos multiples tests. Pour se voir conseiller le trajet via le bus 47, il faut en fait taper "aérop. gare routière", ou "aerop" suivi du nom de l'un des arrêts qui est desservi par la ligne sur le secteur. Niveau facilité d'utilisation on a vu plus simple.

Problème de dénomination d'arrêt et moyen le plus rapide

Contacté par Lyon Capitale, TCL indique que cela n'est pas volontaire, mais qu'il s'agit d'un "problème de dénomination d'arrêt" qui sera corrigé dès jeudi 5 septembre. Néanmoins, l'outil actuel privilégie le moyen de transport le plus rapide. Avec son trajet en 30 minutes depuis la Part-Dieu, Rhônexpress sera donc souvent proposé en priorité face à la combinaison tramway T3 et bus 47 qui prend une heure. Pour se voir proposer l'alternative par le système, il faudrait donc qu'elle soit plus rapide. Un nouveau site TCL, ainsi qu'une application repensée devraient arriver d'ici la fin de l'année, voire début 2020. Elle permettra de choisir directement les modes de transports à privilégier (ou ceux à éviter). À ce moment-là, la ligne 47 devrait pouvoir être mise en avant par le calculateur de trajet. En attendant, c'est donc le bouche à oreille qui prime pour faire découvrir ce bon plan qui permet de relier l'aéroport à moindre coût à condition d'être patient.