Train : un concurrent de la SNCF veut relier Lyon à Paris en 4h22

Avec l'ouverture à la concurrence, l'allemand FlixTrain compte bien venir chasser sur les terres de la SNCF. Une ligne Paris / Lyon pourrait voir le jour dès fin 2020, mais les voyageurs devront faire des concessions.

L'ouverture à la concurrence du réseau ferré se précise. Selon l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les Allemands de FlixTrain ont déposé une candidature pour l'exploitation de cinq lignes en France dès fin 2020 : Paris / Bruxelles, Paris / Nice, Paris / Toulouse, Paris / Bordeaux et enfin Paris Bercy / Lyon Perrache.

Dans le document déposé, la compagnie indique vouloir faire partir des trains de Lyon à destination de Paris à 7h30, 10h30, 13h30, 15h30 et 18h30, et de Paris pour Lyon à 8h, 10h, 13h, 16h et 19h. Les trains auraient une capacité de 500 à 1 000 sièges en fonction de la demande.

FlixTrain ne fera pas rouler des TGV, mais veut s'inspirer de ce qui se fait déjà avec les Intercités, avec des trains qui s’arrêteront dans plusieurs gares lors du trajet. Il faudra ainsi 4h22 pour relier Lyon à Paris. La compagnie espère ainsi se démarquer sur les prix pour faire accepter cette concession. D'autres concurrents souhaitent également exploiter une ligne entre Lyon et Paris, à l'image de l'italien Thello qui veut relier les deux villes avec des trains à grande vitesse dès juin 2020.