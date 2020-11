Trafic SNCF : TER supprimés ou détournés entre Valence et Lyon

Un train est tombé en panne sur la ligne Valence-Lyon ce jeudi 12 novembre. Des TER ont dû être supprimés ou détournés.

La circulation des trains est momentanément coupée ce jeudi 12 novembre entre Lyon et Valence, en direction de Lyon. La cause de ces perturbations est un train tombé en panne à la gare de Tain l'Hermitage. Les TER n° 886122 et 886147 ont été supprimés. Les TER n° 886126 et 17718 rouleront bel et bien, mais ne desserviront pas les arrêts de Livron et Saint-Rambert-d'Albon. Les équipes techniques sont sur place pour rétablir la circulation au plus vite.