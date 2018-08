Trafic à Lyon : samedi orange, dimanche vert dans le sens des retours

Ce dernier week-end des vacances sera bien plus fluide sur les routes que les fins de semaines précédentes.

Pour ce dernier week-end avant la fin des vacances scolaires. Le week-end sera vert dans le sens des départ et orange dans celui des retours. “La majorité des vacanciers sera déjà rentrée pour préparer la rentrée des classes. Les flux de trafic et les encombrements attendus seront modérés sur les grands axes de transit pour ce premier week-end de septembre. L’activité économique, quant à elle, aura retrouvé son intensité habituelle. Les encombrements récurrents seront de retour et il sera judicieux, pour les derniers vacanciers, d’éviter les abords des grands pôles urbains, le vendredi ou tout autre jour de semaine, au moment des heures de pointe”, conseille Bison futé. Dans le détail, la journée sera verte samedi et dimanche au niveau national et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Dans le sens des retours elle ne sera orange que samedi en Auvergne-Rhône-Alpes puisque dimanche est classé vert. Seule l’Île-de-France sera classée orange dimanche.