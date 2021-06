Où va passer le futur tram T6 nord à Villeurbanne, au nord des Gratte-Ciel ? Deux tracés, un rouge et un vert, ont notamment été soumis à une concertation publique, entre le 15 mars et le 12 avril. La décision va être annoncée la semaine prochaine.

Deux tracés, un rouge et un vert, ont notamment été soumis à une concertation publique, entre le 15 mars et le 12 avril. Mais depuis, c'est silence radio. Ce qui agace un certain nombre d'habitants concernés à Villeurbanne, qui aimeraient plus de transparence et plus d'explications sur le choix, pourtant imminent. Mais alors, le rouge ou le vert ? Le choix du tracé retenu doit être voté lors du prochain conseil syndical du Sytral, le lundi 14 juin.

Quels sont les 2 tracés à l'étude ?

le tracé "rouge" traverse la ZAC des Gratte-Ciel et suit un cheminement plus à l'ouest de la ville pour rejoindre la Doua, par notamment l'avenue Roger-Salengro et l'avenue Gaston-Berger

le tracé "vert" est plus à l'est à partir des Gratte-Ciel et rejoint la Doua par les rues Bienvenue et Jean-Baptiste Clément.

Annonce de la décision la semaine prochaine

"Pour le T6, on aura l’occasion d’expliquer (la décision) la semaine prochaine", explique Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, ce mercredi. Et les habitants demandent plus de transparence ? "On peut toujours essayer d’améliorer les choses. Au départ, il y a toujours énormément d’hypothèses de tracés possibles, on étudie souvent des dizaines de tracés et ils sont éliminés au fur et à mesure. Les explications elles existent et souvent on les donne. Que chaque habitant ait la totalité de l’information en permanence, ça reste un défi majeur. On va tout faire pour être le plus efficient possible", ajoute-t-il.

"Tous les habitants ont pu accéder à toutes les informations" (vice-président du Sytral)

Vice-président du Sytral, Jean-Charles Kohlhaas, poursuit sur le T6 : "Dans la concertation T6, toutes les informations ont été données. Tous les habitants ont pu accéder à toutes les informations sur les différents tracés. Ils ont pu s’exprimer. Il y a plusieurs centaines, voir de milliers de contributions, d’avis etc.. Vous imaginez bien que ce n’est pas le lendemain de la fin de la concertation (qui s'est terminée le 12 avril) qu’on va rendre le bilan de la concertation. Le bilan de la concertation est en train d’être établi, il va être présenté publiquement dans quelques jours. Avec les retours de la concertation, on va prendre une décision pour le choix du tracé. Ca prend un peu de temps d’étudier plusieurs milliers de contributions"

Le sujet est en tout cas brûlant au sein de la majorité, à la Métropole de Lyon comme au Sytral. Le maire de Villeurbanne, le socialiste Cédric Van Styvendael, l'avait dit sur LyonCapitale.fr lors d'une longue interview "projets" en février 2021, "le tracé rouge a ma préférence". Plusieurs élus écologistes, eux, ne sont pas insensibles au tracé vert. Les avis divergent au sein même des partis politiques de la majorité à Villeurbanne, à la Métropole de Lyon, et au Sytral. Réponse dans quelques jours donc.

