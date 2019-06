Tracé, alternatives, calendrier, tout savoir sur le futur métro E de Lyon

Le futur métro E de Lyon va-t-il devenir une réalité ? Le dossier devrait être bouclé d'ici début 2020 pour permettre un vote lors du prochain mandat. Tracé, alternatives, calendrier, budget : tout ce qu'il faut savoir sur le métro E entre Alaï et Lyon.

Le dossier métro E de Lyon continue de s'épaissir. Forte d'un concertation autour de la question qui a rencontré un fort succès au printemps, la présidente du Sytral Fouziya Bouzerda veut boucler le projet avant la fin de son mandat, pour qu'il puisse être voté dès le début du suivant. Ainsi, les grandes tendances de la ligne E commencent à se dessiner pour un métro qui doit aller de Tassin à Alaï à Lyon Bellecour (pour l'instant).

Quel tracé ?

Un premier tracé est parvenu à se distinguer lors da la concertation. Le Sytral ainsi choisit les stations : Alaï, Libération, Ménival, Point-du-Jour, Saint-Irénée et Bellecour. En presqu'ile, c'est donc la grande place emblématique qui a été conservée et non l'Hôtel de Ville qui était également proposé.

Quelles alternatives au tracé ?

Lors de la concertation, un fort consensus autour d'un terminus à Part-Dieu Est (Villette) s'est distingué. Un collectif "Pour un métro E à la Part-Dieu" s'est également formé. Cette mobilisation n'a pas échappé au Sytral : "L'objectif avancé est ainsi de mieux mailler le territoire en une radiale ouest-est, pour connecter les zones d'emplois, de service et le réseau mode lourd de l'est (Rhônexpress, T4, T3, T1...) Cette nouvelle ligne de métro étendue jusqu'à la Part-Dieu est ainsi présentée comme plus bénéfique à l'ensemble du territoire de l'agglomération par nombre de participants".

L'hypothèse d'un pour un prolongement vers l'Ouest a également été soulevée lors de la concertation, sans terminus précis. L'option qui est revenue le plus souvent, 50 fois, est celle d'une desserte de l'Hôpital Antoine Charial, entre Francheville et Craponne (une vingtaine de propositions pour Craponne centre, une vingtaine pour Francheville Centre).

Dans ce contexte, le Sytral vient de voter un budget de deux millions d'euros permettant : "de réaliser des études techniques complémentaires pour étudier la faisabilité d'un prolongement de la ligne E, jusqu'à la gare Part-Dieu avec mise en service dès l'horizon 2030", mais aussi un prolongement vers l'Ouest.

Quel temps de trajet ?

Le trajet entre Alaï et Bellecour est estimé à dix à douze minutes. Celui entre Alaï et Part-Dieu prendrait 14 à 16 minutes. Une telle hypothèse mettrait donc Bellecour à 4 minutes de la gare de la Part-Dieu. Aujourd'hui, il faut entre 8 et 10 minutes pour aller de Bellecour à la Part-Dieu en passant par le métro D, puis la B.

Quel budget ?

Le budget de la ligne entre Alaï et Bellecour est estimé entre 1 et 1,2 milliard d'euros, pour un financement sur deux plans de mandat. Le Sytral veut ainsi répartir le budget pour conserver ses capacités d'investissement. Selon l'association Déplacements Citoyens qui milite également pour un terminus à la Part-Dieu, ce scénario couterait 300 millions de plus. Ainsi, le budget d'un tracé entre Alaï et Part-Dieu Villette est estimé entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros.

Quel type de métro ?

La pente est de l'ordre de 12 %, mais le Sytral a décidé de ne pas faire appel à un métro à crémaillère, plus cher. En ce qui concerne le tram, face aux contraintes de topographie, il faudra des stations à 75 mètres de profondeur, soit trois fois Saint-Jean. Le métro choisi est donc sur pneus.

Quel calendrier ?